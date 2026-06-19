Juez dejó en libertad a alias 'El Tío' y dos señalados integrantes de la Segunda Marquetalia

Un juez de control de garantías no avaló las capturas de Luis Evelio Navarro, alias 'El Tío', Yuritza Cabezas y Nohora González, quienes eran investigados por los delitos de homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir con fines de extorsión. Como consecuencia de la decisión, los tres recuperaron su libertad, aunque continuarán vinculados al proceso penal.

La determinación judicial obedeció a presuntas irregularidades presentadas durante el procedimiento de captura, por lo que el despacho decidió no legalizar las detenciones realizadas por las autoridades. Frente a esta decisión de primera instancia, la Fiscalía interpuso el recurso de apelación durante la audiencia.

De acuerdo con la información entregada por la Policía y el Ejército, alias 'El Tío' sería señalado como cabecilla financiero y de expansión territorial en el sur del Tolima de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia, facción al mando de 'Iván Márquez'. Además, estaría presuntamente involucrado en el ataque armado registrado en febrero de 2026 contra una gobernadora indígena en la vereda Guadualito, municipio de Coyaima, hecho en el que resultaron heridas la líder indígena y un menor de edad, mientras que dos integrantes de la comunidad fueron asesinados.

La captura de alias 'El Tío' se llevó a cabo en la vereda El Viso, entre los municipios de Coyaima y Ataco, en una operación en la que también fueron detenidas Yuritza Cabezas y Nohora González. Según las autoridades, alias 'Yuritza' tendría a su cargo funciones relacionadas con la logística de la organización ilegal en el sur del Tolima, mientras que alias Gobernadora sería responsable de actividades de logística y de proselitismo político para esa estructura armada.



Pese a que el juez decidió no legalizar las capturas por las irregularidades advertidas durante el procedimiento, la investigación penal continúa en curso. La Fiscalía presentó una reposición que fue negada y apeló la decisión con el propósito de que un juez de segunda instancia revise la legalidad de las detenciones, mientras los tres procesados seguirán siendo investigados por los hechos que les son atribuidos dentro del proceso.