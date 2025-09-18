Alias 'El Costeño' y 'El Hermano', trasladados a cárceles de máxima seguridad por caso Miguel Uribe

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que dos de los principales procesados por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fueron trasladados desde el Búnker de la Fiscalía hacia cárceles de máxima seguridad fuera de Bogotá.

Se trata de Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', señalado de ser el coordinador logístico del atentado, quien fue capturado el 5 de julio de 2025 y trasladado el 16 de septiembre a la cárcel de Girón, Santander.

Alias 'El Costeño' el día de su captura. Foto: Policía

Por otro lado, William Fernando González Cruz, alias 'El Hermano', identificado como el conductor del Volkswagen azul que facilitó la huida de los sicarios, capturado el 19 de junio y trasladado el mismo día a la cárcel de La Dorada, Caldas.

Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos.



Mientras tanto, los otros cinco procesados por el magnicidio permanecen recluidos en el Búnker de la Fiscalía: Katerine Andrea Martínez, Cristian Camilo Ardila, Harold Barragán y Carlos Eduardo Mora y el joven de 15 años que disparó contra el precandidato presidencial.

De forma paralela, las autoridades continúan con el rastreo de los autores intelectuales. Un informe de inteligencia apunta a la posible participación de disidencias de las Farc.