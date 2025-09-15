En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / 'El costeño' y 'El hermano' serán trasladados desde el Bunker de la Fiscalía a una cárcel del Inpec

'El costeño' y 'El hermano' serán trasladados desde el Bunker de la Fiscalía a una cárcel del Inpec

Este movimiento en el proceso judicial se suma a la reciente medida de aseguramiento contra Harold Barragán Ovalle, séptimo imputado, a quien un juez envió a prisión por su presunta participación en la selección del adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe.

Alias ‘Harold’ buscó entregar a ‘El Costeño’ para reclamar recompensa: lo consideraba su “papá”
Alias ‘Harold’ buscó entregar a ‘El Costeño’ para reclamar recompensa: lo consideraba su “papá”
Foto: suministrada / redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 03:56 p. m.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que dos de los procesados por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay serán trasladados desde el búnker a una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Se trata de Elder José Arteaga, alias Chipi o El Costeño, señalado de ser el coordinador logístico del atentado, y de William Fernando González Cruz, alias El Hermano, identificado como el conductor del Volkswagen azul que sirvió de apoyo en la huida de los sicarios.

La decisión se toma en medio de un proceso judicial que ha revelado nuevas piezas sobre la planeación y ejecución del crimen ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. Alias El Costeño es considerado por la Fiscalía como uno de los principales articuladores de la estructura criminal, mientras que alias El Hermano habría jugado un papel clave en la movilidad y escape de los atacantes tras el atentado.

Bogotá declara 3 días de duelo por muerte de Miguel Uribe Turbay: "Que sea tiempo de reflexión"
Galán declara 3 días de duelo en Bogotá por muerte de Miguel Uribe: "Que sea tiempo de reflexión"
Foto: Facebook de Miguel Uribe

Este movimiento en el proceso judicial se suma a la reciente medida de aseguramiento contra Harold Barragán Ovalle, séptimo imputado, a quien un juez envió a prisión por su presunta participación en la selección del adolescente que disparó contra el senador, en la preparación del arma de fuego utilizada y en la protección a alias El Costeño.

Noticia en Desarrollo…

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Miguel Uribe Turbay

violencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad