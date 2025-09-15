'El costeño' y 'El hermano' serán trasladados desde el Bunker de la Fiscalía a una cárcel del Inpec

La Fiscalía General de la Nación confirmó que dos de los procesados por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay serán trasladados desde el búnker a una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Se trata de Elder José Arteaga, alias Chipi o El Costeño, señalado de ser el coordinador logístico del atentado, y de William Fernando González Cruz, alias El Hermano, identificado como el conductor del Volkswagen azul que sirvió de apoyo en la huida de los sicarios.

La decisión se toma en medio de un proceso judicial que ha revelado nuevas piezas sobre la planeación y ejecución del crimen ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. Alias El Costeño es considerado por la Fiscalía como uno de los principales articuladores de la estructura criminal, mientras que alias El Hermano habría jugado un papel clave en la movilidad y escape de los atacantes tras el atentado.

Galán declara 3 días de duelo en Bogotá por muerte de Miguel Uribe: "Que sea tiempo de reflexión" Foto: Facebook de Miguel Uribe

Este movimiento en el proceso judicial se suma a la reciente medida de aseguramiento contra Harold Barragán Ovalle, séptimo imputado, a quien un juez envió a prisión por su presunta participación en la selección del adolescente que disparó contra el senador, en la preparación del arma de fuego utilizada y en la protección a alias El Costeño.

Noticia en Desarrollo…