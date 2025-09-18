Caso Miguel Uribe: fotos de 'El Costeño' y 'El Hermano' al llegar a cárceles de máxima seguridad

Se conocieron las primeras imágenes de alias 'El Costeño' y 'El Hermano', vinculados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de ser trasladados a diferentes cárceles de máxima seguridad en el país.

Las imágenes reveladas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) corresponden a las reseñas penitenciaras contra estos hombres implicados en el atentado contra el político del Centro Democrático el 7 de junio del 2025.



¿A dónde fueron trasladados?

Alias ‘El Costeño’, identificado como Elder José Arteaga y señalado de coordinar la logística del atentado, fue trasladado desde el Búnker de la Fiscalía hasta la cárcel de Girón, en Santander. Arteaga había sido capturado el pasado 5 de julio y permaneció bajo custodia en Bogotá mientras se adelantaban las primeras diligencias judiciales.

Alias 'El Costeño', vinculado en magnicidio contra Miguel Uribe Turbay Foto: suministrada

Por su parte, William Fernando González Cruz, conocido como alias ‘El Hermano’, fue enviado a la cárcel de La Dorada, Caldas. Es señalado de ser el conductor del Volkswagen azul utilizado para la huida de los sicarios después del ataque. Su captura se produjo el 19 de junio y su reclusión en un establecimiento de máxima seguridad busca evitar riesgos de fuga o posibles atentados contra su vida.

Alias 'El Hermano', vinculado en magnicidio contra Miguel Uribe Turbay Foto: suministrada

Ambos procesados enfrentan cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos. Entre los otros implicados en el magnicidio que permanecen recluidos en el Búnker de la Fiscalía están Katerine Andrea Martínez, Cristian Camilo Ardila, Harold Barragán, Carlos Eduardo Mora y el joven de 15 años señalado como el autor material de los disparos.



Las autoridades mantienen el rastreo de los autores intelectuales del crimen. Un reciente informe de inteligencia apunta a la posible participación de disidencias de las Farc en la planeación del atentado, lo que podría abrir una nueva línea de investigación en el caso que conmocionó al país.