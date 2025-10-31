En vivo
Blu Radio  / Política  / Desde Abelardo hasta Fajardo: Álvaro Uribe propuso coalición amplia tras reunión con Cesar Gaviria

Desde Abelardo hasta Fajardo: Álvaro Uribe propuso coalición amplia tras reunión con Cesar Gaviria

Como conclusión del encuentro que sostuvieron los expresidentes en el Oriente antioqueño se reavivó la posibilidad de una alianza amplia de cara a las elecciones de 2026.

Álvaro Uribe y Cesar Gaviria.jpg
Álvaro Uribe y Cesar Gaviria.
Foto: suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Una reunión pactada hace varios días entre los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe y César Gaviria, se llevó a cabo en el Oriente antioqueño, donde durante varias horas se habló de una alianza entre el Partido Liberal y el Centro Democrático, incluyendo otro espectros políticos en donde entraría, incluso, Germán Vargas Lleras.

Una vez finalizada la reunión, que ambos calificaron como fructífera, Uribe aseguró que la idea que se ha venido manejando semanas atrás es que varios sectores políticos en Colombia se unan en una coalición democrática que ponga un candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

"Yo encontré al presidente Gaviria en esta invitación que nos hizo muy abierto. Podría decir que nosotros queremos construir, colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyendo desde Abelardo hasta el doctor Fajardo", declaró Uribe.

Aunque Gaviria, que estuvo realizando varias reuniones en Medellín, no dio declaraciones a los medios pero una vez finalizado el encuentro envió un mensaje desde Rionegro, Antioquia, en donde se mostró abierto a que avancen los diálogos para que se realice la alianza.

"Estamos organizándonos para reunir una coalición de partidos que estén en condición de aportar su volumen electoral y aportar sus candidatos", argumentó Gaviria.

A pesar de que no se confirmó que ya haya un pacto para la coalición democrática, los representantes del Centro Democrático y el Partido Liberal dejaron ver las intenciones para avanzar en las conversaciones para llegar a un consenso que luego termine con un único candidato escogido de un amplio espectro político.

Por su parte, otra de las dudas alrededor de Álvaro Uribe Vélez es si estará o no en la lista cerrada del Centro Democrático para el Senado de la República, una inquietud que se ha hecho más grande en medio del proceso judicial que ha enfrentado en los últimos meses el expresidente de Colombia.

"Si las circunstancias judiciales me lo permiten en una lista cerrada del Centro Democrático yo estaría de 25. Me dicen que encabece, pero no tiene gracia porque es poner a todos a remar, a que me ayuden, me empujen, y estar de 25 es un riesgo", apuntó Uribe.

A la espera de la decisión definitiva de Uribe, hay que mencionar que respecto a la coalición democrática que no se descarta que entre Ingrid Betancur, con su representación Juan Carlos Pinzón, o Germán Vargas Lleras, con quien el exmandatario paisa se ha reunido en varias ocasiones en los últimos días.

