El abogado Víctor Mosquera, representante internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, rechazó las recientes manifestaciones del presidente Gustavo Petro tras conocerse el fallo absolutorio emitido por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso penal que enfrentaba Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Las declaraciones del jefe de Estado, asegurando la existencia de un 'cartel de la toga' en el proceso del expresidente y mostrando su descontento por la decisión adoptada, constituyen una inaceptable injerencia del poder ejecutivo en las decisiones del poder judicial”, señaló Mosquera.

El comunicado advierte que este tipo de pronunciamientos vulnera los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas y afecta la separación de poderes. “Este tipo de afirmaciones atentan directamente contra la independencia judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho consagrados en la Constitución Política de Colombia”, agrega el texto.

Defensa internacional de Álvaro Uribe rechaza declaraciones sobre cartel de la toga de Petro

Ante la gravedad de los señalamientos, la firma anunció que acudirá ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados con el fin de poner en conocimiento la “presión indebida” que, según alegan, generan las reiteradas declaraciones presidenciales sobre un proceso judicial en curso.



Asimismo, solicitarán que se evalúe el riesgo institucional que tales intervenciones pueden representar para la seguridad, independencia y libre ejercicio de jueces y abogados involucrados en casos de alta relevancia pública.

Por su parte, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el proceso, y las víctimas, aseguraron que, aunque respetan la decisión de los magistrados, consideran que se dejaron de lado pruebas clave que demostraban la culpabilidad del expresidente, por lo que no descartan acudir a instancias internacionales.