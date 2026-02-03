En 36 horas han caído cerca de 140 mm de agua, eso no se veía en Santa Marta: sec. Gobierno

Santa Marta enfrenta una de sus crisis climáticas más severas de los últimos años tras registrarse la caída de 140 mm de agua en solo 36 horas, una cifra alarmante para la ciudad en varios años. La emergencia ha dejado un saldo trágico de dos personas fallecidas, más de 40 barrios afectados y la incomunicación total de la ciudad con el departamento de La Guajira.

El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, entregó detalles de las afectaciones tras la activación del Consejo de Gestión del Riesgo.

"En 36 horas han caído cerca de 140 mm de agua, algo que hace muchísimo tiempo no se veía en Santa Marta. Además, más de 40 barrios resultaron preliminarmente afectados, hubo pérdida de dos vías y la caída del puente Mendighuaca, es decir, Santa Marta y Riohacha y el Parque Tayrona y todas sus zonas rurales están totalmente incomunicadas. Ya dispusimos de maquinaria pesada para destapar las vías principales, el cerro Ziruma, la avenida Libertador, el barrio de las Malvinas", explicó el funcionario.



Tragedia en Vista al Mar

El hecho más lamentable ocurrió en el sector de Vista al Mar, en Gaira, durante la madrugada. Mientras los residentes dormían, una avalancha en una zona de alto riesgo destruyó dos viviendas y una tienda. Las víctimas fueron una madre y su hijo, quienes perdieron la vida a causa del derrumbe.

"Fue una tragedia por donde se le mire. Mientras dormían se viene una avalancha en una zona de alto riesgo, se caen dos casas, una tienda y desafortunadamente mueren estas dos personas", indicó George.



Acciones inmediatas

La administración distrital ordenó la evacuación preventiva de 20 viviendas adicionales en el cerro para analizar la estabilidad del terreno y evitar nuevas tragedias ante el pronóstico de más lluvias.



Emergencia marítima

Buque encallado en Santa Marta. Suministrada.

Se reportó el encallamiento de un buque tanque, el cual ya está en proceso de ser removido; afortunadamente, la embarcación no transportaba combustible en el momento del incidente.Medidas de seguridad y Calamidad PúblicaDebido al fenómeno natural, las autoridades han tomado medidas drásticas para proteger a la ciudadanía.

"Sobre el encallamiento del buque, estamos en proceso ya de sacarlo. Afortunadamente no estaba cargado con combustible", enfatizó.



Bandera roja

Está estrictamente prohibido el ingreso de bañistas a playas, ríos y balnearios en toda la ciudad. Además, la administración del alcalde Carlos Pinedo se encuentra definiendo la declaratoria de emergencia para gestionar ayudas inmediatas como comida, frazadas y albergues para los damnificados.

"Hay bandera roja y está prohibido el ingreso al mar en toda la ciudad de Santa Marta, pero no solo mar, sino ríos, balnearios, eso está totalmente prohibido. Necesitamos más colaboración de los ciudadanos, porque hay uno que otro chistoso que cree que es jugando y que quiere meterme en las olas grandes", finalizó.

