Parque Tayrona ajusta tarifas para 2026: así quedaron los precios

El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano, arrancó 2026 con nuevos precios de ingreso y un calendario definido de cierres temporales.

Las tarifas empezaron a regir desde el 1 de enero, en cumplimiento de la Resolución 551 del 19 de diciembre de 2025, con incrementos que oscilan entre el 2,9 % y el 6,1 %, dependiendo del tipo de visitante.

Los valores se diferencian según la edad, la condición de residencia y la temporada (alta o baja).

Para colombianos, extranjeros residentes en el país y ciudadanos de la Comunidad Andina, los menores de 25 años pagarán $27.500 en temporada baja y $30.500 en temporada alta; en el sector de Bahía Concha la entrada quedó en $15.000.



En el caso de mayores de 25 años, la tarifa será de $36.500 en temporada baja, $43.000 en temporada alta y $26.000 para Bahía Concha.

Los visitantes extranjeros no residentes ni pertenecientes a la CAN tendrán los mayores valores: $81.000 en temporada baja, $96.500 en temporada alta y $43.500 para Bahía Concha, este último con el incremento más alto, de 6,1 %.

Parques Nacionales también mantuvo un esquema preferencial para los nacidos en Santa Marta. Los menores de 25 años pagarán $13.500 en temporada baja, $30.500 en temporada alta y $11.500 en Bahía Concha; mientras que los mayores de 25 cancelarán $18.000 en temporada baja, $43.000 en temporada alta y $11.500 para este mismo sector.

Publicidad

A estos valores se suma el cobro por ingreso de vehículos al área protegida: $21.000 para automóviles, $54.000 para vehículos colectivos, $113.000 para buses y busetas, y $14.500 para motocicletas, de acuerdo con la tabla nacional de tarifas de Parques Nacionales.



Cierres del parque

Además del ajuste en precios, la autoridad ambiental confirmó tres periodos de cierre del Tayrona durante 2026, acordados con los pueblos indígenas que habitan el territorio.

El parque estará cerrado al público del 1 al 15 de febrero (época de Kugkui Shikasa), del 1 al 15 de junio (Saka Juso) y del 19 de octubre al 2 de noviembre (Nabbatashi), jornadas destinadas a rituales de renovación espiritual y descanso del ecosistema.

Las autoridades recordaron que estas medidas hacen parte de la gestión integral del área protegida y pidieron a los viajeros planear con anticipación sus visitas, revisar las fechas de cierre y consultar siempre la información oficial antes de desplazarse hacia el parque.