Investigan muerte de líder social en Córdoba; fue encontrado dentro de su casa

El líder comunitario Jorge Luis Burgos, reconocido profesor de Montería, fue encontrado muerto este miércoles en su casa ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, zona rural de la capital de Córdoba.

Su cuerpo sin vida fue encontrado en medio de sus enseres y elementos personales desordenados en la escena de los hechos.

Aunque los móviles detrás de la muerte del líder sociales apenas están siendo investigados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Burgos "presentaba signos de violencia y estrangulamiento".

La hipótesis de un presunto asesinato empezó a circular, sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, indicó que por el momento no se descarta que por la forma como fue encontrado el cuerpo del líder social, se investiga un posible caso de autolesión.



“Queremos significar por respeto a la familia y por respeto a la misma víctima, que serán las autoridades, la Fiscalía y Medicina Legal quienes determinen las causas de la muerte. Por lo pronto podemos precisar que la persona fue hallada sin vida, suspendida en una cuerda y todo indicaría a un posible suicidio”, puntualizó el oficial.

Burgos, quien cariñosamente era llamado como como Profe, dictaba clases de religión en la Institución Educativa del corregimiento de Tres Palmas.

Al conocerse la muerte del líder comunal, Indepaz recordó que en esta zona hace presencia el Clan del Golfo y que desde 2022 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde advertía sobre el riesgo inminente para las poblaciones vulnerables en Montería, derivado del accionar y control de este grupo armado.