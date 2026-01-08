En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Investigan muerte de líder social en Córdoba; fue encontrado dentro de su casa

Investigan muerte de líder social en Córdoba; fue encontrado dentro de su casa

Pese a que Indepaz lo reportó como el primer asesinato de un líder social en el país, la Policía indicó que será Medicina Legal y la Fiscalía los que determinen si hubo o no homicidio. Por el momento no descartan incluso, que sea un caso de suicidio.

