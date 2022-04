“Cualquier cosa que me pase hago responsable a César Barros”: representante electo Jorge Tovar

El representante de víctimas electo Jorge Tovar, hijo del condenado exparamilitar 'Jorge 40', reaccionó a los señalamientos del investigador César Barros, quien en entrevista con Mañanas BLU cuando Colombia está al aire aseguró que un importante caudal de sus votos provenían de zonas con injerencia del Clan del Golfo donde opera alias '5-7'.

"Al señor Barros, que no conozco, primero decirle que es un mentiroso. Nosotros no podemos seguir permitiendo que en la política todo valga. Yo quiero, con cifras, que miremos todo este panorama. Paradójicamente, en mi circunscripción, que la componían tres departamentos: Guajira, Cesar y Magdalena, la zona rural de algunos de municipios de esos departamentos, en el único que perdí fue en Magdalena", sostuvo Tovar.

"Barros hace alusión a zona rural de Ciénaga, paradójicamente allí yo perdí, saqué 400 votos, hay un candidato que sacó 1.000 votos, el que me sigue sacó 300. No podemos seguir siendo irresponsables. Él, además de revictimizarme, me está exponiendo, me pone un problema de seguridad a mí y a mi familia. Aprovecho para decir en estos micrófonosque que por cualquier cosa que me pase, a mí o a mi familia, hago responsable al señor Barros por las acusaciones que hizo", añadió.

El representante electo, que ha recibido cuestionamientos por ser hijo del exparamilitar Jorge 40, aseguró que él fue el único candidato amenazado en su circunscripción.

"Yo no tuve ayuda de ningún clan. No pude ir a ninguno de los corregimientos a los que debía ir y no pude porque me amenazaron. Como por ejemplo algunos en el Distrito de Santa Marta, varios en Ciénaga, Fundación, en la Jagua de Ibirico en Cesar. Si hubo algún candidato amenazado en el territorio nacional, fue Rodrigo Tovar. A mí no me pueden seguir revictimizando, están faltando a las más de 16.000 personas víctimas, campesinos e indígenas, que votaron por mí", sostuvo.