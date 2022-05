Isabel Zuleta solo tuvo 238 votos en la región de Hidroituango: excandidata a la Cámara Liced Mesa

Líderes de la región de influencia del proyecto Hidroituango cuestionaron la representatividad de la senadora electa Isabel Cristina Zuleta. En entrevista con Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, María Liced Mesa y Hugo de Jesús Muñoz dieron sus impresiones al respecto.

“En las comunidades del norte de Antioquia, en el municipio de Ituango, Isabel Zuleta es una líder que se ha venido deslegitimando. No nos representa, no es grata en el territorio. Llega al territorio con personas que no son del municipio”, declaró Mesa, excandidata a la cámara por el Centro Esperanza y activista en Ituango.

“En la lista del Pacto Histórico no reciben una votación alta. De hecho quien recibe la máxima votación, por encima del Partido Liberal y Conservador que ha sido tradicional en el municipio es la Coalición Centro Esperanza. De hecho, se hizo un rastreo mirando qué tanta participación y que tanta injerencia tiene Isabel Zuleta en los territorios que dice que representa y defiende los ríos, contando Bajo Cauca, Nordeste y Norte, los votos del Pacto Histórico suman 238 votos. Por eso a Zuleta le dicen la senadora de los 238 votos”, agregó Mesa.

Según la excandidata al Congreso de la Coalición Centro Esperanza, Zuleta entró a la lista del Pacto Histórico no por tener una representación electoral atractiva, sino por sus ataques y su decisión de “acabar” a Sergio Fajardo.

De acuerdo con Hugo de Jesús Muñoz , líder comunitario Valdivia, Zuleta no representa a las comunidades del área de influencia de Hidroituango y no le aceptan invitaciones a reuniones ni ningún otro tipo de actividad.

“Nosotros somos del municipio de Valdivia, somos unos 36 líderes comunitarios, entre presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes sobresalientes y madres cabeza de hogar, que forman parte de asociaciones del municipio, Siempre hemos dicho que nosotros no nos sentimos representados por Isabel Zuleta, respetando su condición y a ella, porque a nosotros nos tocó muy duro”, sostuvo Muñoz.

“No podemos permitir que ella nos represente, ella tiene varias personas que son de Ríos Vivos, gente que está con nosotros, nosotros no tenemos con ellos ningún problema. Siempre se les ha dicho que todo lo que sea para bien de la comunidad y no hay problema”, agregó el líder comunitario.

