CIDH recibe a Pacientes Colombia por crisis del sistema de salud

CIDH recibe a Pacientes Colombia por crisis del sistema de salud

Delegados del movimiento expusieron ante la Relatoría REDESCA un informe sobre desabastecimiento de medicamentos, deudas y cierre de hospitales. A la reunión asistieron diferentes asociaciones, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y Pacientes Colombia.

