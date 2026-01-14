“Lo que hizo fue una infamia, muy bajo”: Carlos Carrillo sobre Angie Rodríguez

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lanzó duras críticas contra Angie Rodríguez, tras su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y su llegada al Fondo Adaptación.

Carrillo calificó como “una infamia” y “muy bajo” lo que, según él, fue una actuación de Rodríguez en su contra y contra la entidad que dirigía de manera encargada.

De acuerdo con Carrillo, nunca buscó una confrontación pública y aseguró que su prioridad ha sido cumplir con la misión institucional. Sin embargo, afirmó que lo ocurrido “fue una mezquindad” y que las acciones de Rodríguez tuvieron como propósito “atornillarse a su puesto”.

Según su relato, las denuncias públicas de Rodríguez aparecieron después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia al DAPRE, y en ellas se insinuó una posible relación entre hechos de seguridad ocurridos en la vivienda de sus padres y el Fondo Adaptación.



Carrillo rechazó esas insinuaciones y defendió el carácter técnico del Fondo Adaptación, entidad creada mediante decreto de emergencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Explicó que, aunque existe cierta duplicidad de funciones con la UNGRD, el Fondo tiene un diseño institucional distinto y moderno.

En ese contexto, lamentó que Rodríguez, según dijo, haya hecho afirmaciones falsas en una rueda de prensa que, en su opinión, terminaron afectando la imagen del Fondo.

“Ella misma sale a decir cosas que son falsas, a poner como si eso hubiera sido una cueva”, afirmó Carrillo, al tiempo que insistió en que el Fondo Adaptación ha sido una de las entidades que ha funcionado relativamente bien.

Publicidad

Según el director de la UNGRD, las declaraciones de Rodríguez no solo lo afectaron personalmente, sino que perjudicaron a la institución que ella misma pasaría a dirigir.

En la entrevista también se abordó la supuesta influencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en este episodio. Carrillo aseguró que Benedetti lo denunció y que ha habido ataques en su contra, aunque señaló que no quiere profundizar en esa confrontación.

No obstante, afirmó que existe un trasfondo político y sostuvo que el Fondo Adaptación habría empezado a ser utilizado para acuerdos políticos, algo que —según él— va en contravía del enfoque del Gobierno.

Publicidad

Uno de los puntos más sensibles señalados por Carrillo fue la situación administrativa del Fondo Adaptación. Aseguró que la nueva gerente liquidó el contrato de las oficinas, dejando a la entidad sin sede física, decisión que, en su opinión, podría constituir un detrimento patrimonial.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: