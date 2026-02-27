En vivo
Empresas del Valle podrían salir de competencia por aranceles de ecuador: Cámara de Comercio de Cali

El incremento del 30 % al 50 % afecta a más de 400 compañías que exportan al país vecino y genera preocupación en el suroccidente colombiano.

Empresas del valle podrían salir de competencia por aranceles de Ecuador.
Foto: Tomada de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

