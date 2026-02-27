En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ofrecen bajar el puntaje del Sisbén a cambio de votos en Cali, según alcaldía

Ofrecen bajar el puntaje del Sisbén a cambio de votos en Cali, según alcaldía

La administración distrital advirtió que no existen intermediarios ni mecanismos políticos para modificar la clasificación del Sisbén y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad