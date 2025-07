Piden a bumangueses realizar encuesta del Sisbén para no perder acceso a la salud

Un llamado urgente hizo la Alcaldía de Bucaramanga para que cerca de 28.000 ciudadanos actualicen su encuesta Sisbén antes del próximo 30 de julio de 2025. De no hacerlo, advierten las autoridades, estas personas quedarían por fuera del régimen subsidiado de salud, con el riesgo de perder la afiliación a su EPS.

Según el más reciente reporte de la administración municipal, con corte a mayo de este año, 27.809 usuarios podrían verse afectados debido al vencimiento de la transitoriedad establecida en el artículo 6 del Decreto 616 de 2022, modificado posteriormente por el Decreto 439 de 2023.

Además, la Circular 00000014 de 2024 del Ministerio de Salud establece la obligatoriedad de priorizar la aplicación de encuestas Sisbén para mantener la cobertura del régimen subsidiado.

La Alcaldía recordó que este trámite es indispensable para garantizar la permanencia en el sistema de salud, pues la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha reiterado que las administraciones locales deben gestionar activamente la identificación de sus afiliados.

¿Cómo hacer la encuesta del Sisbén en Bucaramanga?

Los ciudadanos pueden realizar el proceso de dos maneras:



Virtual , a través del portal ciudadano del Sisbén:

https://portalciudadano.sisben.gov.co/Home/Register

, a través del portal ciudadano del Sisbén: https://portalciudadano.sisben.gov.co/Home/Register Presencial, en los siguientes puntos habilitados:

• Oficina Sisbén (Cra. 30 #30-40, barrio La Aurora) Lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 12:00 m

• Punto Intégrate – Centro Cultural del Oriente (Cra. 19 #31-75, Centro) Jueves y viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m

• CAME Norte (Cra. 12 #16N-84, barrio Kennedy) Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m

• Punto Digital Café Madrid (Cra. 8C #34 ANB, Lote 6 Local B) Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 pm

Documentos necesarios

Para adelantar el trámite, las personas deben presentar el documento de identidad original y copia de todos los integrantes del hogar, así como una copia de un recibo de servicio público reciente.