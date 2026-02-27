En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta en Vélez, Santander, por brote de influenza; adoptan medidas en colegios

Alerta en Vélez, Santander, por brote de influenza; adoptan medidas en colegios

La Secretaría de Salud de Vélez, pidió a padres de familia no enviar a sus hijos al colegio si presenta problemas respiratorios.

