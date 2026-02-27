Alerta en Vélez, Santander, por brote de influenza; adoptan medidas en colegios

Ante el incremento inusual de casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) asociados a influenza, la Alcaldía de Vélezactivó un plan de contingencia y emitió lineamientos preventivos dirigidos a instituciones educativas, padres de familia y comunidad en general.

La decisión se tomó luego de que, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se confirmara un aumento significativo de casos que configura un brote en el municipio.

La influenza hace parte de las infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades que afectan las vías respiratorias, desde la nariz y la garganta hasta los pulmones, y que se transmiten con facilidad por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas.

Como primera acción, la administración municipal ordenó fortalecer los protocolos en todas las instituciones educativas públicas y privadas.



Entre las principales medidas adoptadas están: activación de los planes institucionales de contingencia frente a infecciones respiratorias, intensificación de la limpieza y desinfección diaria en aulas, baños, pasamanos, escritorios y superficies de contacto frecuente, garantía permanente de agua potable, jabón y alcohol glicerinado, jornadas pedagógicas sobre lavado correcto de manos, higiene respiratoria y prevención del contagio.

Además, los colegios deberán notificar a los padres cuando un estudiante presente síntomas respiratorios, solicitar que no se envíe a clases a menores con gripa y reportar a la Secretaría de Salud cualquier aumento inusual en el ausentismo escolar por causas respiratorias.

Las autoridades también dejaron abierta la posibilidad de implementar medidas transitorias adicionales, dependiendo del comportamiento epidemiológico en los próximos días.

Publicidad

La estrategia no se limita a las aulas. La Alcaldía hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para reforzar la prevención desde casa.

Asimismo, se insiste en completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la influenza, en población priorizada como niños entre 6 y 23 meses, gestantes, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, talento humano en salud y grupos étnicos priorizados.

Las autoridades de salud advirtieron que no se debe recurrir a la automedicación y que, ante signos de alarma, se debe acudir de inmediato a un centro asistencial.

Publicidad

El trabajo articulado, señaló la administración municipal, permitirá reducir la transmisión del virus, evitar complicaciones y proteger especialmente a la población infantil mientras se mantiene el seguimiento epidemiológico permanente en el municipio.