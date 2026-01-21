En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Confirman primera muerte por por la variante K de la influenza A H3N2 en Argentina

Confirman primera muerte por por la variante K de la influenza A H3N2 en Argentina

El paciente había comenzado con síntomas y fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos a mediados de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad