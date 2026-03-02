Registraduría suspenderá temporalmente servicios de registro civil e identificación por elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación en todo el país, con el fin de garantizar la adecuada organización y desarrollo de las próximas elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas previstas para el 8 de marzo.



¿Desde cuándo se suspenderán los servicios?

De acuerdo con el boletín oficial emitido este 2 de marzo desde Bogotá, la medida regirá a nivel nacional entre el 4 y el 11 de marzo de 2026 en todas las sedes de la entidad.

Durante este periodo no se prestarán servicios relacionados con:

Expedición de registros civiles.

Trámites de cédula de ciudadanía.

Procesos de identificación en general.

La decisión busca concentrar los esfuerzos institucionales en la logística y organización electoral, en vísperas de una de las jornadas democráticas más importantes del calendario político colombiano.

Entrega de cédulas estará habilitada hasta el 6 de marzo

La Registraduría informó que la entrega de documentos de identidad sí estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente, 350.636 cédulas de ciudadanía están pendientes por ser reclamadas en todo el país. La entidad hizo un llamado urgente a los ciudadanos para que se acerquen a las sedes correspondientes y retiren su documento antes del cierre temporal de servicios.



Cabe recordar que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia.

¿Cuándo se reanudan los servicios?

Los servicios de registro civil e identificación se restablecerán con total normalidad el jueves 12 de marzo, en el horario habitual de atención al público, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La suspensión es una medida administrativa habitual en contextos electorales, orientada a asegurar que todos los recursos humanos y técnicos de la entidad estén disponibles para la correcta ejecución de los comicios.