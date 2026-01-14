Cuatro niños entre dos y 16 años, resultaron lesionados en un ataque sicarial en Barranquilla

Tres niños, un adolescente y un adulto resultaron heridos con arma de fuego en un ataque ocurrido la noche del domingo en el barrio La Gloria, en el suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, los hechos se registraron hacia las 7:50 de la noche cuando dos sicarios en una motocicleta llegaron hasta el frente de una vivienda y, sin mediar palabra, dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar, sin importar la presencia de varios menores.

En el ataque resultó herido un niño de 2 años, una niña de 4, una niña de 9, un adolescente de 16, y el adulto identificado como Ubaldo Enroque Barranco Cotes, de 25 años, quien fue impactado por tres disparos: uno de ellos en la zona inguinal, otro en la espalda y uno más la pierna derecha.

Las cinco personas heridas fueron llevadas al Hospital de Barranquilla donde se conoció que los niños permanecen fuera de peligro, mientras que el joven de 25 años reviste heridas de mayor gravedad.



Las autoridades indicaron además que esta persona registra una anotación como indiciado en el SPOA por el delito de receptación.

Las primeras hipótesis señalan que el ataque estaría relacionado con disputas internas del grupo delincuencial organizado Los Costeños, presuntamente derivadas de un enfrentamiento previo entre alias ‘Mello Cote’ y alias ‘Guillermito’.