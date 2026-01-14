En vivo
Cuatro niños entre dos y 16 años, resultaron lesionados en un ataque sicarial en Barranquilla

En el atentado también fue herido un joven de 25 años. Autoridades no descanta confrontaciones internas entre miembros de un grupo delincuencial.

