Cárceles de Barranquilla no estarían aptas para recibir a cabecillas de Pepes y Costeños: Verano

Gobernador Eduardo Verano asegura que cárceles de Barranquilla no están preparadas para recibir a cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños.

Advierte que, de darse un eventual traslado, colapsaría el sistema carcelario por enfrentamientos entre miembros de estas estructuras.

Actualmente, de acuerdo con datos del Inpec, la Penitenciaría El Bosque, uno de los centros de reclusión a los que serían llevados cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños, si se retoman las intenciones del Gobierno de trasladarlos junto a 40 miembros de sus estructuras, alberga 1.800 privados de la libertad, muy a pesar de que su capacidad, es de 1.200 cupos incluyendo los nuevos pabellones.

El hacinamiento en este centro penitenciario es del 50%, sin contar que no tiene las características de una cárcel de máxima seguridad como la de cómbita y la Picota, donde Digno Palomino, alias 'Castor' y el ‘Negro Ober’, hoy están detenidos.



Aunque por el momento se frenó el traslado de estos peligrosos delincuentes a Barranquilla por orden del ministro de Justicia Andrés Idárraga, el gobernador Eduardo Verano insistió en que un traslado sin planeación podría generar confrontaciones entre los miembros de estas estructuras en cárceles de la ciudad.

En este sentido, recalcó que hace falta un diálogo previo para entender cuál es la propuesta que le va a hacer el Gobierno a estas organizaciones para que dejen de delinquir.

