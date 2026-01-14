En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Fredy Guarín
Presos políticos Venezuela
Angie Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cárceles de Barranquilla no estarían aptas para recibir a cabecillas de Pepes y Costeños: Verano

Cárceles de Barranquilla no estarían aptas para recibir a cabecillas de Pepes y Costeños: Verano

Aunque por el momento se frenó el traslado de estos peligrosos delincuentes a Barranquilla por orden de MinJusticia, gobernador Verano insistió en que un traslado sin planeación podría generar confrontaciones entre miembros de estas estructuras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad