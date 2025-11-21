Aguacero afectó a El Dorado: filtraciones de agua dentro del aeropuerto

El aguacero de este viernes en Bogotá afectó también la operación del aeropuerto El Dorado que desde la mañana reportaba algunos retrasos por la presencia de niebla.

Según Opain, las fuertes lluvias y la intensa granizada provocaron desbordamientos en varios tragantes y sistemas de drenaje en las cubiertas del aeropuerto, generando empozamientos de agua en algunas zonas de la terminal aérea, afectando la movilidad y operación interna del aeropuerto.

En videos compartidos por viajeros que están a la espera de tomar sus respectivos vuelos, se ve el agua filtrándose desde el techo y cayendo en la zona de ingreso. Además, también hay registros de la zonas de pista y tránsito de los buses y carros con maletas y persona.

La concesionaria pidió disculpas a los pasajeros y usuarios que se vieron afectados y aseguró que activó un plan de manejo de emergencia para atender la situación. De acuerdo con la información oficial, los equipos técnicos trabajan en el control del agua acumulada y en la evaluación de los impactos que dejaron las lluvias excepcionales.



A pesar de las afectaciones, Opain confirmó que el aeropuerto continúa operando con normalidad y se comprometió a informar cualquier novedad que se presente. Las autoridades de comunicaciones del concesionario permanecen disponibles para entregar detalles adicionales sobre el desarrollo de la contingencia.