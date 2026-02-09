En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Video: atacan a helicóptero que intenta evacuar policía herido en Guamalito, Norte de Santander

Video: atacan a helicóptero que intenta evacuar policía herido en Guamalito, Norte de Santander

Desde la mañana de este lunes hay un hostigamiento a la subestación de Policía del corregimiento.

