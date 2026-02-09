Video: atacan a helicóptero que intenta evacuar policía herido en Guamalito, Norte de Santander

Hombres armados del ELN atacan a disparos a un helicóptero que intenta entrar al corregimiento de Guamalito, en zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander, para evacuar a un policía herido tras un hostigamiento contra la subestación de Policía.

Según reportes preliminares, un francotirador del ELN hostigó la subestación de la Policía Nacional. En medio del ataque resultó herido el subintendente Andrés de la Hoz. El helicóptero que lo evacuará a un centro asistencial de mayor complejidad, no puede aterrizar porque los subversivos lo atacan desde las montañas.