"No estamos haciendo un foro ni una fiesta": presidente Petro a alcaldes de Córdoba

A los diez alcaldes de Córdoba que este lunes se quedaron esperando por ser parte del Consejo de Ministros que presidió el presidente Gustavo Petro en Montería, ya les dieron respuesta sobre por qué no les permitieron ingresar, pese a que fueron invitados a través de un correo electrónico.

En medio de la continuidad del Consejo de Ministros realizado durante este martes, el mandatario se refirió a la queja de los mandatarios, lo que criticó porque habrían sido ellos los que decidieron sentarse en el suelo.

"Críticas de alcaldes que se tiraron a un corredor a decir que no los recibimos, no, esto es un consejo de ministros, no estamos haciendo ni un foro ni una fiesta, hay reglas", indicó el presidente.

Su respuesta se da, luego de que se conociera la imagen en la que los mandatarios se encontraban sentados en el suelo, a las afueras del sitio de la reunión, mientras esperaban por poder contar los detalles de cómo se encontraban sus municipios.



Incluso, entre estos se encontraba el alcalde de Ciénaga de Oro, municipio del que es oriundo el mandatario.

De acuerdo con información que conoció Blu Radio, los alcaldes fueron citados hacia las 12:41 de la tarde, para que asistieran a las 7 de la noche al Consejo de Ministros, donde esperaban que contaran los detalles de la situación de sus municipios.

No obstante, al llegar, estos no fueron atendidos de inmediato y, posteriormente, los llevaron a una sala donde los recibió el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

