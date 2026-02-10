En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "No estamos haciendo un foro ni una fiesta": presidente Petro a alcaldes de Córdoba

"No estamos haciendo un foro ni una fiesta": presidente Petro a alcaldes de Córdoba

El mandatario respondió ante las molestias de varios alcaldes porque no pudieron entrar al Consejo de Ministros realizado en Montería.

Publicidad

Publicidad

Publicidad