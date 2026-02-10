Liberan a colombiano preso político en Venezuela, pero aún hay 20 connacionales detenidos

Fue liberado el colombiano Manuel Alejandro Tique, trabajador humanitario del Consejo Danés para Refugiados, quien llevaba 17 meses detenido en la cárcel El Rodeo I, en Caracas. Sin embargo, todavía quedan al menos 20 connacionales privados de la libertad por razones políticas en Venezuela.

En conversación con Blu Radio, su padre, Víctor Tique, entregó detalles de esta liberación.

“Nos enteramos apenas anoche, cuando él nos llamó sobre las seis de la tarde. Estaba en la frontera, en Migración Colombia. Lo liberaron el domingo, lo despacharon a una prisión de la Guardia Venezolana y ayer, vía aérea, lo enviaron hasta la frontera de Cúcuta y lo dejaron cruzar. Se desconoce por qué se dio esa liberación; creemos que puede ser por iniciativa de ese país o por gestiones de la Cancillería colombiana y el consulado”, dijo.

Colombianos presos en Venezuela: familiares exigen respuestas; Cancillería responsabiliza a Caracas Foto: AFP / Cancillería

Alejandro Tique se reencontró con su familia en el puente de Tienditas, tras más de un año privado de la libertad.



Cabe mencionar que estos colombianos fueron, en su mayoría, detenidos en zonas fronterizas a finales de 2024, todos señalados por mercenarismo o por intentar desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro. El año pasado, la Cancillería logró la liberación de 17 connacionales, pero aún quedan 20 detenidos. Sus familiares hacen un llamado para que continúen las gestiones por parte del Gobierno nacional, ahora a través del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.