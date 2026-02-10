En vivo
Blu Radio  / Nación  / Liberan a colombiano preso político en Venezuela, pero aún hay 20 connacionales detenidos

Liberan a colombiano preso político en Venezuela, pero aún hay 20 connacionales detenidos

Alejandro Tique se reencontró con su familia en el puente de Tienditas, tras más de un año privado de la libertad en Venezuela.

