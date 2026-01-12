Vigilia en la frontera para pedir liberación de colombianos presos en Venezuela

Con una vigilia a la luz de velas, familiares de los colombianos presos en Venezuela expresaron este lunes, en uno de los puentes fronterizos, su esperanza de que los detenidos sean incluidos en las liberaciones que hace el Gobierno del país vecino.

Bajo la consigna 'Acompaña a los familiares de los presos políticos', decenas de personas se congregaron en el puente internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de 19 colombianos que, según aseguran, permanecen injustamente tras las rejas en cárceles venezolanas desde hace años.

Del lado colombiano del puente, las familias cubrieron el piso con fotografías de los detenidos y con pancartas clamaron por su libertad, que esperan ansiosas desde que la semana pasada las autoridades venezolanas empezaron a liberar presos, entre ellos cinco españoles y dos italianos.

Un hombre llamado Javier Giraldo habló en representación de quienes consideran que sus seres queridos son víctimas de "un sistema judicial arbitrario", entre ellos su padre, del mismo nombre y de 70 años de edad, quien está preso en la cárcel Rodeo II y tiene graves problemas de salud.



Puente Internacional Simón Bolívar // Foto: AFP

"Estamos aquí reunidos los familiares de los detenidos injustamente. Mi papá es uno de ellos, los llamamos presos políticos porque el Gobierno venezolano aplica el mismo libreto para todos: inventa delitos de 'terrorismo', 'traición a la patria' o 'espionaje'", denunció Giraldo.

El complejo penitenciario Rodeo I, II y III está ubicado en el estado de Miranda y, según diversos organismos de defensa de los derechos humanos, al menos en la primera unidad las condiciones de reclusión "suponen un trato cruel e inhumano".