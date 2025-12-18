En vivo
Crecimiento económico discreto y sin liderazgo: Andi sobre el ISE

Aunque la economía creció 2,9 % en octubre, el repunte sigue concentrado en el sector terciario, mientras industria, construcción, minería y agro muestran un desempeño muy por debajo de su potencial. La Andi advierte sobre la necesidad de una política clara de crecimiento que impulse todas las ramas productivas.

Foto: Unsplash , referencia
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

