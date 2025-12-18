Crecimiento económico discreto y sin liderazgo: Andi sobre el ISE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó este miércoles los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondientes a octubre de 2025, en los que se evidencia un crecimiento anual de 2,9 % frente al mismo mes del año anterior. Según la Andi, estos datos revelan un crecimiento frágil y concentrado, a pesar de ser una cifra positiva, prende las alarmas sobre la sostenibilidad económica de la región.

El movimiento de la economía se vio impulsado principalmente por actividades terciarias que crecieron 3.9 %, cifra impulsada por la administración pública, salud y actividades artísticas. A este comportamiento se sumaron el comercio, transporte y alojamiento (3,6 %), así como las actividades financieras y de seguros (2,5 %).

En contraste, los sectores productivos estratégicos mostraron un desempeño débil. Las actividades primarias (sector agro y minería) registraron una variación positiva de apenas 0.3 %, muy por debajo del 5.8 % observado en octubre de 2024. De manera similar, las actividades secundarias, que incluyen industria y construcción, crecieron solo 0.8 %, frente al 3 % del mismo mes del año anterior.

El análisis del año corrido, entre enero y octubre de 2025, confirma esta tendencia. En ese periodo, la economía colombiana creció 2.8 %, superando el 1.6 % del año pasado, pero nuevamente con un fuerte peso del sector terciario.



¿Qué dice la Andi?

Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), los resultados evidencian un crecimiento insuficiente.

“Estos resultados están en línea con el discreto crecimiento esperado de la economía para este año. No obstante, los sectores minería, construcción, industria y agropecuario presentan un crecimiento muy por debajo de su potencial”, afirmó Bruce Mac Master, presidente del gremio.

El líder empresarial advirtió además que el impulso económico reciente depende en gran medida del desempeño de la administración pública y defensa, lo que profundiza la heterogeneidad entre sectores y retiró la necesidad de decisiones estructurales que reactiven los sectores productivos y fortalezcan el crecimiento de largo plazo.