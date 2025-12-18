En vivo
Maestro de Javier Hernández Bonnet se retira del periodismo deportivo

Maestro de Javier Hernández Bonnet se retira del periodismo deportivo

La final entre Atlético Nacional e Independiente Medellín fue su último partido en el periodismo luego de más de 60 años de carrera.

