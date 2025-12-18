Maestro de Javier Hernández Bonnet se retira del periodismo deportivo

La gran final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en este 2025 fue el último para el gran narrador deportivo Jorge Eliécer Campuzano luego de más de 60 años de carrera.

“En ellas están marcados todos los pasos de mí ya larga historia de locutor deportivo -más de 60 años- que hoy llega a su final… Difícil, sí. Muy dolorosamente difícil. Siempre pensé en terminar mi carrera con mis facultades intactas y lo logré. Gracias a todos, compañeros, colegas y amigos. No menciono nombres para no caer en el imperdonable error de un olvido, porque a lo largo de tantos años sólo he recibido afecto y saludado manos amigas en toda mi patria, en el exterior”, expresó el narrador durante la transmisión, despidiéndose de sus fieles oyentes para tomarse un descanso.

A lo largo de su carrera inspiró toda una generación de periodista, entre ellos, a Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, a quien no solo considera como referente, sino como un amigo y maestro. En conversación este 18 de diciembres, ambos se agradecieron por todo el cariño durante años.

“Fue mi último partido, Javier”, confirmó Campuzano en el diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio. Su tono era sereno, pero cargado de emociones. Tras 61 años en la radio, 60 de ellos como narrador, el periodista decidió poner punto final a una carrera que ha sido pilar en la historia del periodismo deportivo colombiano.



La decisión no fue tomada a la ligera. “Llegas al estadio y te das cuenta de que las cosas han cambiado. Unos muchachos con un celular, una lucecita... entendí que ya todo era distinto”, narró Campuzano, describiendo una escena cotidiana que, para él, simboliza una transformación generacional y tecnológica irreversible.

“No se puede ir sin que el Gol Caracol y el país le rindan tributo. Usted nos dio no solo momentos vibrantes, también enseñanzas de vida”, expresó Bonnet durante la conversación. Lamentablemente, su último partido tuvo como protagonista la violencia por el choque que hubo entre las hinchas de Nacional y Medellín.