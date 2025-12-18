Un presunto fletero fue abatido por la Policía en medio de una balacera en Medellín

Un presunto fletero fue dado de baja por la Policía en medio de una balacera en el occidente de Medellín. Con este fueron dos casos en poco más de doce horas de presuntos delincuentes abatidos en la capital antioqueña.

En medio de un recorrido habitual de un patrullaje en el sector de La Torre, parte periférica del barrio Doce de Octubre, en Medellín, una patrulla de la policía encontró a dos hombres en una moto intentando cometer un hurto, cuando los uniformados intentaron detenerlos, los sujetos comenzaron a disparar contra los ellos.

En medio del cruce de disparos que cortó la calma de los habitantes en el sector, uno de los presuntos criminales cayó herido por los disparos y falleció en el lugar. Su compañero alcanzó a huir, pero el testimonio de los uniformados involucrados señala que también estaba herido, por lo cual es buscado en centros asistenciales de la ciudad.

Según la versión que entregaron algunos de los testigos de los hechos, el hombre ingresó al establecimiento comercial y se dirigió al lugar donde estaba el dueño del restaurante. Se le acercó, le puso un arma de fuego en la cabeza para quitarle una cadena de oro y en ese momento los patrulleros reaccionaron y le dieron de baja.



El fallecido fue identificado como José Ángel Nieto Villanueva, de 26 años. Se supo que era de nacionalidad venezolana y que había llegado a Medellín desde hace dos meses proveniente de Chile.

En Medellín, desde mediados de 2025, la alcaldía anunció recompensas de hasta 25 millones de pesos por la información que permita la captura de los integrantes de estructuras criminales que se dediquen al fleteo. Hay que recordar que, según cifras oficiales, al día se denuncian casi 20 atracos en la ciudad.