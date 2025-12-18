Personería de Medellín formuló cargos contra exgerente de Hospital General por muerte de un menor

Un caso de aparente negligencia médica tiene nuevamente bajo la lupa del Ministerio Público a Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.

El caso por el cual ahora la Personería de Medellín formuló pliego de cargos en su contra se remonta a septiembre de 2023 donde un menor de edad falleció en el centro asistencial que dirigía tras no garantizar la prestación del servicio especializado de cirugía pediátrica, requerido con urgencia por el paciente.

El menor de edad, con un cuadro de enterocolitis necrotizante con perforación intestinal y shock séptico, también tuvo una complicación abdominal grave y transcurrieron más de cuatro horas y media sin que se le practicara el procedimiento médico.

"Como primer cargo, se le formuló homicidio agravado en razón de que la víctima sería un menor de edad. Como segundo cargo, se le atribuye al señor Córdoba la falsedad ideológica en documento público al utilizar un otro sí fechado el 20 de septiembre del 2023 que contenía declaraciones contrarias a la verdad", explicó Yenny Teresita Serna, personera delegada.



Según pudo establecer la Personería, el entonces gerente presentó un otrosí que fue suscrito dos días después para demostrar que el Hospital con el servicio de cirujano neonatal, cuando en realidad, tras un acuerdo verbal, el servicio de cirugía infantil se restableció el 21 de septiembre a partir de las 4:30 p.m.

A Córdoba, como tercer y último cargo, se le atribuye el presunto incumplimiento de deberes, contemplado en el Manual de Funciones de la institución de salud. Se espera que en las próximas semanas se conozca el veredicto en la etapa de Decisión Disciplinaria que ya inició.