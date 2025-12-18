En vivo
Personería de Medellín formuló cargos contra exgerente de Hospital General por muerte de un menor

Personería de Medellín formuló cargos contra exgerente de Hospital General por muerte de un menor

Al parecer, el investigado presentó documentos falsos para justificar la prestación del servicio quirúrgico que estaba sin contratación.

