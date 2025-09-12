Por falta de avances, Procuraduría asumió investigación a exgerente del Hospital General de Medellín

Falta de celeridad para el abordaje del proceso disciplinario que avanza contra el exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, motivaron nuevas decisiones por parte de la Procuraduría General en el caso que afronta por presunto caso laboral.

Un reciente auto de esa entidad del Ministerio Público definió asumir el poder preferente de la investigación considerando una demora injustificada en el trámite del proceso por parte de la Personería de Medellín que formuló cargos en su contra desde el pasado 4 de febrero sin que hasta ahora se fijara una fecha para juzgamiento.

De igual manera, la Procuraduría destacó que la decisión también se toma teniendo en cuenta que el expediente del caso se devolvió al funcionario instructor para la variación del pliego de cargos sin evidenciar dónde se presentaban las inconsistencias en su formulación y sin considerar el recurso de reposición interpuesto por la misma abogada del Hospital en el caso.

Córdoba es investigado por el traslado de Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor, quien se desempeñaba como ingeniero informático en el centro asistencial, a una plaza de ingeniero biomédico, quedando sin funciones asignadas y sin evaluación de desempeño durante el segundo semestre de 2020, todo el 2021 y el primer semestre de 2022.

En su momento, la Personería de Medellín calificó la falta del entonces directivo como gravísima, ya que habría vulnerado derechos fundamentales del denunciante como el acceso a un ambiente laboral digno y su salud mental.