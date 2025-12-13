Megaoperativo contra el contrabando en Medellín: más de $440 millones fueron decomisados

Bajo la estrategia denominada plan Navidad, autoridades aduaneras desplegaron en las últimas horas un megaoperativo para evitar la comercialización de mercancía de contrabando durante la temporada decembrina.

En el caso de Medellín se instalaron cuatro puestos de control en dos empresas transportadoras, un local comercial y un puesto en carretera que produjeron el decomiso de bienes avaluados en cerca de 450 millones de pesos.

Entre los resultados más destacados se encuentra el decomiso de 1.948 pares de calzado y 5.242 unidades de confecciones por 300 millones de pesos, casi 6.000 unidades de artículos electrónicos avaluados en 100 millones de pesos, así como juguetes, accesorios para celulares y audífonos que fueron requeridos en establecimientos comerciales del centro de Medellín.

"Se ha trazado, eso se llama un perfilamiento de ciertos puntos donde se estableció que se puede generar esa condición o se puede trazabilidad del contrabando, puede ingresar por allí", Juan Carlos Díaz, director seccional de Aduanas de la Dian en la capital antioqueña.



El funcionario aseguró que estas labores continuarán durante esta temporada en diferentes ciudades del país para afectar especialmente a grandes estructuras que se benefician de este delito y que en varios casos tienen relación con grupos armados.

Según el informe final del Plan de Choque 2024 contra la evasión y el contrabando publicado por la Dian, el valor de derechos e impuestos a la importación que el Gobierno nacional dejó de recaudar debido al contrabando se estimó en aproximadamente 8.1 billones de pesos, de los cuales 5.4 billones fueron por IVA y 2.5 billones por aranceles.