En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Megaoperativo contra el contrabando en Medellín: más de $440 millones fueron decomisados

Megaoperativo contra el contrabando en Medellín: más de $440 millones fueron decomisados

Dispositivos electrónicos y calzado representaron la mayor parte de los artículos que quedaron a disposición de las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad