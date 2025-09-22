Vendaval causa estragos en Montería: casas destechadas y barrios inundados

Los barrios Granada y 14 de Julio de Montería aún no se reponen de las afectaciones que provocó el paso de un vendaval la madrugada del pasado domingo, cuando las intensas ráfagas de viento y un fuerte aguacero dejaron sin techo y bajo el agua a decenas de casas y establecimientos de comercio.

Dada la gravedad de la emergencia, el alcalde Hugo Kerguelén se trasladó al barrio Granada, junto con el equipo técnico y operativo de la Oficina de Gestión Integral del Río - Atención del Riesgo de Desastres, para hacer presencia en el territorio y liderar la evaluación de daños y necesidades de las familias afectadas.

Allí Luis Ordosgoitia, coordinador de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención de Desastres, informó que avanzan en la caracterización de los hogares damnificados con el propósito de brindar el acompañamiento necesario, entregar ayudas humanitarias y garantizar soluciones temporales a las familias más afectadas.

"Los fuertes vientos de vendaval derivaron en el destecho de numerosas viviendas. Estamos levantando la caracterización para poderles otorgar apoyos a estas familias que han perdido todo o que han sido damnificadas en algún sentido en su vivienda, para poder resarcir un poco estas condiciones", expresó Ordosgoitia.



Entre los afectados también está la clínica de la Fundación Amigos de la Salud, donde el agua traspasó la cubierta y provocó serias inundaciones en los pasillos y consultorios.

Ordosgoitia aseguró que seguirán haciendo un barrido completo de los sectores más impactados, no solo evaluando daños estructurales, sino también los riesgos adicionales que aún persistan.

“Hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para atender esta situación. También estamos evaluando árboles, postes o estructuras que pudieran representar peligro adicional por las ráfagas de viento”, afirmó Ordosgoitia.