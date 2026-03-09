Ante ola de atracos, ofrecen hasta $30 millones de recompensa por ladrones en Santander

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a integrantes de grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto en diferentes zonas del departamento.

La medida hace parte de las acciones que buscan fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, así como apoyar las investigaciones que adelantan las autoridades para frenar este delito que afecta a varios municipios.

Desde la Gobernación de Santander hicieron un llamado a la comunidad para que reporte cualquier información relacionada con estas estructuras criminales a través de la línea de emergencia 123, garantizando la confidencialidad de los datos suministrados.

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander, Douglas Javier Arenas, aseguró que la participación ciudadana es clave para avanzar en la lucha contra la delincuencia y reiteró la importancia de denunciar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso.



Las autoridades indicaron que la información que aporte la ciudadanía será fundamental para ubicar a los responsables y avanzar en su judicialización.