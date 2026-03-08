¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia este 2026?

Luego de conocerse los resultados de la primera jornada electoral de 2026 en Colombia, millones de colombianos se preparan para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño en el periodo del próximo Gobierno entre el 2026 y 2030.



¿Cuándo son las próximas elecciones presidenciales en Colombia?

El domingo, 31 de mayo, la Registraduría Nacional habilitará los puestos de votación para la elección del próximo presidente de la República. La jornada irá desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, acompañado de las autoridades en todo el país para cumplir con la seguridad de los votantes.

En desarrollo.