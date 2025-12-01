Lucho Garzón vuelve a la política y será cabeza de lista al Senado de Alianza Verde y en Marcha

El exalcalde de Bogotá Lucho Garzón vuelve a la política y será cabeza de lista al Senado de la coalición Alianza Verde y En Marcha. Garzón superó a los senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano, quienes también buscaban ocupar la cabeza de lista.

Lucho Garzón fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2007, y también ha aspirado a la Presidencia de la República.

Andrea Padilla, Jota Pe Hernández, Angelica Lozano y Ariel Avila también se disputaron la cabeza de lista.



La Alianza Verde también decidió que su cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá será Catherine Juvinao.

Representante Cathy Juvinao Foto: X @CathyJuvinao

Juvinao recientemente ha hecho oposición al Gobierno Petro, especialmente en los temas de educación.

Además, el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca será cabeza de lista por Boyacá.

“Agradezco al Partido Verde el respaldo del Comité Nacional de Avales para encabezar la lista a la Cámara por Boyacá. Continuaré defendiendo con toda las ideas de mi Partido y a mi tierra de la libertad. Mi Boyacá del alma!”, dijo Salamanca.

Es importante recordar que Salamanca ha apoyado algunas de las reformas propuestas por el Gobierno.