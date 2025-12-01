Presidente de Cámara pide a Procuraduría intervenir para que Partido de la U no le quite el aval

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le pidió a la Procuraduría intervenir, de manera preventiva, para que el partido de la U no le quite el aval para las elecciones legislativas del 2026. Es importante recordar que López fue sancionado sin voz ni voto por tres meses después de que anunciara la creación del movimiento La Nueva U, el cual marcaba distancia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

"He solicitado a la Procuraduría General de la Nación una intervención preventiva para que en el Partido de la U se respeten el debido proceso y mis derechos políticos. Aspiro al aval para las elecciones de 2026 y exigiré que se decida con reglas claras, sin vetos ni presiones, y sin usar medidas provisionales sin fuerza legal como excusa", dijo López.

Es importante recordar que el presidente de la Cámara impugnó la decisión con la cual lo sancionaron sin voz ni voto y aseguró que, mientras se resuelve de manera definitiva su situación, podría presidir la plenaria de la Cámara. Sin embargo, el partido de la U, en un comunicado, aseguró que la sanción se mantenía.

"Seguiré honrando el mandato de quienes me eligieron y trabajando con firmeza por el Valle del Cauca y su desarrollo. Haré valer mi derecho a competir en igualdad de condiciones y a representarlos", agregó el presidente de la Cámara.



Es importante recordar que Julián López ha dicho que no descarta la posibilidad de acudir a instancias internacionales para que se le respeten sus derechos políticos, pues considera que han sido vulnerados.