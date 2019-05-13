Blu Radio Luis Eduardo Garzón
Luis Eduardo Garzón
-
“No estaré en función de amar a Petro, pero buscaré acuerdos”: Luis Eduardo Garzón
Una de las posturas más firmes de Garzón fue su rechazo a la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Garzón afirmó: "A mí no me suena. Nada, porque yo defiendo con todo la constitución del 91".
-
Lucho Garzón vuelve a la política y será cabeza de lista al Senado de Alianza Verde y en Marcha
La Alianza Verde también decidió que su cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá será Catherine Juvinao.
-
"Se está negociando al detal y con mermelada": exalcalde de Bogotá sobre la reforma a la salud
Para el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón la puja entre el Gobierno y los partidos de la coalición podría tener efecto contrario para las partes.
-
“La ciudad debe tener una brújula”: Luis Eduardo Garzón frente al POT de Claudia López
El exalcalde de Bogotá fue una de las pocas voces que salió apoyar a la alcaldesa Claudia López. Según Garzón, este POT tiene aspectos positivos.
-
Claudia López explicó por qué no asistió a entrevista de candidatos a la Alcaldía
Por medio de un video le respondió a Vanessa de la Torre, quien le preguntó por qué no asistía al evento.
-
Lucho Garzón lanza su campaña a la alcaldía de Bogotá
Garzón ya fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2007.
-
Lucho Garzón, listo para una nueva candidatura a la Alcaldía de Bogotá
Aunque aún no se ha concretado nada, el exalcalde avanza en conversaciones con el movimiento político En Marcha y dice estar listo para arrancar campaña.
-
Juez pide que se investigue al exalcalde Lucho Garzón por carrusel de contratos
Al parecer, habría cometido irregularidades en la celebración de un contrato de la malla vial de la capital del país.
-
Clara López analiza si acepta el Ministerio de Trabajo que le ofreció Santos
El presidente Juan Manuel Santos le ofreció a Clara López, del Polo Democrático, el Ministerio del Trabajo, en el marco de los cambios que se avecinan en el gabinete de ministros.
-
CUT demandará decreto con el que Gobierno definió salario mínimo de 2016
Con un mecanismo legal ante la Corte Constitucional, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, pretende tumbar el decreto con el que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para el año 2016.