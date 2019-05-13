En vivo
Blu Radio  / Luis Eduardo Garzón

Luis Eduardo Garzón

  • Lucho-Garzon.png
    Lucho Garzón
    Foto: Suministrada
    Política

    “No estaré en función de amar a Petro, pero buscaré acuerdos”: Luis Eduardo Garzón

    Una de las posturas más firmes de Garzón fue su rechazo a la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Garzón afirmó: "A mí no me suena. Nada, porque yo defiendo con todo la constitución del 91".

  • Lucho Garzón
    Lucho Garzón
    Foto: El Espectador
    Política

    Lucho Garzón vuelve a la política y será cabeza de lista al Senado de Alianza Verde y en Marcha

    La Alianza Verde también decidió que su cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá será Catherine Juvinao.

  • Lucho Garzón
    Lucho Garzón
    Foto: El Espectador
    Política

    "Se está negociando al detal y con mermelada": exalcalde de Bogotá sobre la reforma a la salud

    Para el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón la puja entre el Gobierno y los partidos de la coalición podría tener efecto contrario para las partes.

  • Luis Garzón y Claudia López.jpg
    Luis Garzón y Claudia López
    Fotos: Twitter y Facebook
    Bogotá

    “La ciudad debe tener una brújula”: Luis Eduardo Garzón frente al POT de Claudia López

    El exalcalde de Bogotá fue una de las pocas voces que salió apoyar a la alcaldesa Claudia López. Según Garzón, este POT tiene aspectos positivos.

  • 330767_Foto: BLU Radio
    Foto: BLU Radio
    Bogotá

    Claudia López explicó por qué no asistió a entrevista de candidatos a la Alcaldía

    Por medio de un video le respondió a Vanessa de la Torre, quien le preguntó por qué no asistía al evento.

  • 330831_Blu Radio. Lucho Garzón. Foto: Suministrada
    Blu Radio. Lucho Garzón. Foto: Suministrada
    Bogotá

    Lucho Garzón lanza su campaña a la alcaldía de Bogotá

    Garzón ya fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2007.

  • Lucho Garzón
    Lucho Garzón
    Foto: El Espectador
    Bogotá

    Lucho Garzón, listo para una nueva candidatura a la Alcaldía de Bogotá

    Aunque aún no se ha concretado nada, el exalcalde avanza en conversaciones con el movimiento político En Marcha y dice estar listo para arrancar campaña.

  • 18541_franz
    franz
    Judicial

    Juez pide que se investigue al exalcalde Lucho Garzón por carrusel de contratos

    Al parecer, habría cometido irregularidades en la celebración de un contrato de la malla vial de la capital del país.

  • 49525_BLU Radio. Clara López. Foto: Blu Radio
    BLU Radio. Clara López. Foto: Blu Radio
    Nación

    Clara López analiza si acepta el Ministerio de Trabajo que le ofreció Santos

    El presidente Juan Manuel Santos le ofreció a Clara López, del Polo Democrático, el Ministerio del Trabajo, en el marco de los cambios que se avecinan en el gabinete de ministros.

  • 18576_franz
    Foto de referencia / Blu Radio
    Cultura

    CUT demandará decreto con el que Gobierno definió salario mínimo de 2016

    Con un mecanismo legal ante la Corte Constitucional, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, pretende tumbar el decreto con el que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para el año 2016.

