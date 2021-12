“La ciudad debe tener una brújula”: Luis Eduardo Garzón frente al POT de Claudia López

El exalcalde de Bogotá entre 2004 y 2007, Luis Eduardo Garzón, aseguró en diálogo con BLU Radio que habló con la mandataria de los capitalinos, días antes de que se determinara expedir el POT mediante vía decreto, y aseguró que tiene aspectos positivos.

“Me parece que la ciudad debe tener una brújula. Vamos a cumplir 500 años de Bogotá en el 2038 y es increíble que el POT, que yo firme en el 2004, sigua siendo vigente. Si creo en el POT y por eso estoy de acuerdo en que se decrete. Era ideal que se sacara por concertación. Creo que un POT previo a los 500 años de Bogotá se necesita porque la ciudad necesita un territorio, una brújula, en donde se va a planear”, expresó Luis Eduardo Garzón.

Garzón aseguró que, algunos sectores deben declararse impedidos en hablar, sabiendo que tienen intereses, y aseguró que la alcaldesa debe reglamentar adecuadamente este POT para que responda a las necesidades de los bogotanos.

“A mí me gustan muchas cosas del POT y hay otras que no me gusta. Pero nunca habrá un concepto y menos paralizante. Uno no puede como gobernante esperar que los demás estén de acuerdo, en eso no estoy de acuerdo. Creo que la reglamentación será fundamental y espero que no se quede como el proceso de paz”, señaló el exmandatario de los bogotanos.

Luis Eduardo Garzón también comentó que la alcaldesa lo visitó en dos oportunidades para pedirle la opinión sobre decretar el POT.

