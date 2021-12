"Este POT es el de las clases populares para pagar la enorme deuda que tiene Bogotá": Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , habló en Mañanas BLU sobre la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad vía decreto . López aseguró que la nueva normatividad es el POT de las "clases populares" para pagar la enorme deuda que tiene la ciudad, cuidar los cerros orientales, no dañar más humedales, proteger árboles y tener más áreas verdes.

"Tenemos POT para 12 años. El desafío es que vamos a durar 10 años en obra en Bogotá", sostuvo la mandataria.

"Vamos a hacer 1.000 kilómetros de andenes y ciclorrutas para disminuir el índice de accidentalidad", agregó.

La mandataria respondió a quienes cuestionaron su decisión de expedir el POT por decreto y lanzó dardos contra los constructores, los concejales que se opusieron y su antecesor, Enrique Peñalosa.

"Es una decisión crucial para la ciudad. Los constructores siempre quieren ganar a costillas de la ciudad, que no haya vivienda de interés social con un área mínima, que no sea digna, con espacio público. Que sea solo tumbar, ganar y no hacer ciudad. Eso es insostenible. La ciudad la debemos construir bien"; dijo López.

"Entiendo la molestia de los concejales, pero no hicieron su trabajo. Ahora dicen que por qué hacemos el nuestro. Tuvieron noventa días para tomar la decisión y no la tomaron", declaró

De acuerdo con Claudia López, pudo haber cedido a la politiquería para sacar adelante el POT en el Concejo, pero decidió no hacerlo.

"Yo no compro concejales, aquí no venimos a hacer volteos de tierra como proponía la Alcaldía anterior", sostuvo.

"Peñalosa tenía un POT que volteaba tierras", añadió.

Así es el nuevo POT

La alcaldesa de Bogotá dijo que se construirán 24 hospitales en la ciudad y que se necesitan 45 manzanas del cuidado para ello.

"Vamos a construir cinco líneas de metro, vamos a construir dos trenes regionales que nos conectan con Cundinamarca, porque hay un millón y medio de personas que vienen de afuera. Vamos a hacer siete cables como el que tenemos en Ciudad Bolívar que le pasó el tiempo de transporte a las personas de una hora a 15 minutos", prometió la mandataria.

Claudia López, además, anunció la creación de 10 nuevas localidades en la ciudad.

"El Congreso, que reformó el Estatuto Orgánico Bogotá, decidió que debemos tener localidades más pequeñas, más cercanas, con todos los servicios a 30 minutos. Para que eso se cumpla en los próximos 15 años vamos a pasar de 20 a 30 localidades", indicó.

Escuche a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista con Mañanas BLU:

