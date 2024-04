¿El problema del Gobierno Petro es solo de comunicación?    

En Mañanas Blu, dirigido por Néstor Morales, se debatió este lunes sobre la efectividad de la comunicación del Gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Es realmente un problema de comunicación o hay algo más profundo afectando la administración actual? A este cuestionamiento respondieron los panelistas y periodistas del programa.

De acuerdo con uno de los panelistas, el principal problema radica en que el presidente Petro "dejó de comunicarle y dejó de hablarle al 75 % de los colombianos, que no son de izquierda".

“A todos los gobiernos les he oído la historia de que tenemos que comunicar mejor. Uno cuando las encuestas no los favorecen dicen: ‘Tenemos que comunicar mejor’. Y el sacrificado casi siempre es el consejero de comunicaciones en la oficina de prensa”, dijo Héctor Riveros.

El panelista manifestó que el Gobierno se ha concentrado en el debate ideológico y no en la ejecución.

“El Gobierno del presidente Petro se ha concentrado en la discusión, en el debate ideológico y no necesariamente en la ejecución de programas. Y digamos que está bien. Son dos componentes, digamos, generales de la política. Uno podría esperar del presidente Petro que él tuviese ese papel, pero claro que le tiene que reclamar al Gobierno, al Gobierno, ya a los ministros, a los jefes de las entidades, pues ejecución, ejecución de programas. Se necesita que, si hay un problema de falta de agua potable, que más gente tenga acceso al agua potable, que sea más fácil acceder a la educación”, añadió.

Mientras tanto, María Consuelo Araújo dijo que el problema radica en que lo que el presidente comunica va por un lado y el Gobierno va por otro.

“Nada tiene que ver los programas y planes con lo que el presidente dice todos los días. Tanto así que a los ministros y a los funcionarios les toca salir a leer los trinos del presidente para saber lo que van a hacer y a armar los programas en la marcha. Cuando él lo sorprende con un titular en un trino, terminan ellos corriendo a Palacio a hacer comunicados de prensa sobre los trinos del presidente para salir a ver cómo se ejecuta lo que el presidente, sin ningún tipo de discusión. Inclusive ha sido evidente en muchos temas que los ministros no están de acuerdo”, dijo.

Araújo puso como ejemplo el tema de la Constituyente, por ejemplo: “Sorprendió a muchos ministros y muchos todavía dicen que hay que hacerlo por la vía legal. Cuando el presidente dice que es por otro lado”.

Mientras tanto, Luis Ernesto Gómez dijo que es evidente que la ejecución es mala, pero también se trata de un tema de comunicación, pero enfatizó en que el verdadero problema es que Petro dejó de comunicarles a los 75% de los colombianos que no son de izquierda.

“Yo creo que el verdadero problema de comunicación no es comunicar la obra de Gobierno. No es comunicar que llevaron agua a La Guajira, ¿Sabe cuál es el verdadero problema? Que el presidente Gustavo Petro dejó de comunicarle y dejó de hablarle al 75% de los colombianos que no somos de izquierda. Desistió completamente de hablarles a ellos, de comunicarse con ellos. ¿Por qué? Porque los mensajes que manda son líneas duras para su primera línea, para las bases históricas de la izquierda, para la movilización y nosotros, las personas que no somos de izquierda, decimos: ‘Este hombre, que fue capaz de hablarle a un país, por eso ganó la Presidencia con la mitad más uno. O sea, Colombia se gana la presidencia con mayorías absolutas. Es una mayoría simple y logró hablarle a otra parte del país y ahora no lo está haciendo”, dijo.

Mientras tanto, Andrés Mejía dijo que victimizarse no resuelve el problema y que si el Gobierno tuviera logros se verían, sin necesidad de comunicar.

“El problema es meterse a ver qué es lo que no están haciendo bien. Si el Gobierno tuviera logros, los logros se notarían. Estos los logros son visibles desde en muchos puntos de vista. Entonces yo creo que es cuidarse en ese tema de que es que no estamos comunicando bien. Es más bien como una excusa para salir de la responsabilidad grande de la responsabilidad dura de la responsabilidad difícil, que es hacer las cosas. Mire, decía el representante David Racero, que es que ellos no pueden seguir las mismas políticas de otros gobiernos anteriores. Y claro, tiene toda la razón. Al fin y al cabo, es un gobierno con una orientación diferente, pero es que ya vamos a entrar al tercer año de gobierno. No es el momento de estar diciendo eso. El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado hace un año, casi exactamente la próxima semana va a ser un año. Qué pasa con esa que se supone que es la carta de navegación que sí tiene sus ideas y no las de gobiernos anteriores. ¿Por qué no está en marcha? Decir que son víctimas de campañas de desinformación o que no están comunicando bien, pues no van a lograr nada”, dijo.

Por su parte, Aurelio Suárez fue más allá al afirmar que por fortuna este Gobierno no comunica, porque de lo contrario, todo mundo se daría cuenta de lo que califica como un “desastre”.

“Yo no creo que el problema sea de comunicaciones. Creo que el problema es de hacer mal de este Gobierno . Mejor que no han comunicado todo lo malo que han hecho, porque estaría peor. El Gobierno tiene que corregir las políticas que ha venido adelantando. mire, por ejemplo, el caso del hambre. Cuando Petro estaba en la campaña decía: ‘Yo voy a quitarle el hambre a la gente’. Mentiras. El informe del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas acaba de decir que en términos de seguridad alimentaria avanzamos en el último año de 15 a 17 millones de personas. El tema de la compra de tierras: lleva desde el primer desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024 ha comprado 80.000 hectáreas de tierra por 400.000 millones de pesos. Tiene guardados en una caja en la Agencia Nacional de Tierras millones de pesos porque no han sido capaces de ejecutar esa plata y bueno, hay que mirar a ver realmente bien qué es lo que han hecho en ese campo y así sucesivamente. La política económica es un desastre estamos creciendo al 0,6 y ya se está hablando de que menos del uno al final del año”, dijo Aurelio Suárez.