Yo no compro concejales, Peñalosa tenía un POT que volteaba tierras: alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , habló en Mañanas BLU sobre la expedición del POT de la ciudad vía decreto . La mandataria lanzó duras críticas a quienes cuestionaron su decisión y lanzó dardos contra los constructores, los concejales que se opusieron y su antecesor, Enrique Peñalosa.

"Es una decisión crucial para la ciudad. Los constructores siempre quieren ganar a costillas de la ciudad, que no haya vivienda de interés social con un área mínima, que no sea digna, con espacio público. Que sea solo tumbar, ganar y no hacer ciudad. Eso es insostenible. La ciudad la debemos construir bien"; dijo López.

"Entiendo la molestia de los concejales, pero no hicieron su trabajo. Ahora dicen que por qué hacemos el nuestro. Tuvieron noventa días para tomar la decisión y no la tomaron", declaró

De acuerdo con Claudia López, pudo haber cedido a la politiquería para sacar adelante el POT en el Concejo, pero decidió no hacerlo.

"Yo no compro concejales, aquí no venimos a hacer volteos de tierra como proponía la Alcaldía anterior", sostuvo.

"Peñalosa tenía un POT que volteaba tierras", agregó.

López aseguró que el POT que expidió por decreto es el de las "clases populares" para pagar la enorme deuda que tiene la ciudad, cuidar los cerros orientales, no dañar más humedales, proteger árboles y tener más áreas verdes.

"De lo contrario, nos vamos a quedar sin ciudad y sin planeta", aseguró.

Escuche a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista con Mañanas BLU: