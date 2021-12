Expedición por decreto del POT de Bogotá generó tormenta política contra la alcaldesa Claudia López

La decisión de la alcaldesa de Bogotá , Claudia López, de expedir vía decreto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y no presentarlo nuevamente en el Concejo, generó la reacción de varios sectores políticos, incluyendo la opinión del exalcalde Enrique Peñalosa, quien señaló que es “una tragedia” y aclaró que no lo demandará.

“Yo no hago eso, no me dedico a eso. A diferencia de Claudia López y de su esposa, quienes eran especialistas en tumbar y sabotear todo lo que nosotros hacíamos. Se dedicaban a sabotear todo, a poner toda clase de demandas; es bueno recordar que Claudia López firmó la demanda del metro de Bogotá, trató de tumbarlo. Quería dejar a Bogotá sin metro”, dijo Peñalosa en diálogo con BLU Radio.

El exmandatario local aseguró que la administración Distrital se encargó de evitar su discusión en el cabildo de la ciudad para poder sacarlo por decreto.

“Hay quienes dicen ‘yo no tengo pruebas’, que fue la Alcaldía la interesada en todas estas recusaciones, en enredar eso para que no se pudiera votar, para así poder sacarlo por decreto. Eso es bien complicado porque no es muy democrático”, agregó el exalcalde.

Peñalosa sostuvo que el POT no es el mejor para la ciudad y aseguró que no traerá un buen desarrollo.

“Lo que es muy grave es lo que dice ese POT. Los ciudadanos no son conscientes, pero tal vez no hay nada que vaya a afectar tanto su calidad de vida en los próximos años, en las próximas décadas y en los próximos cientos de años, que lo que dice ese POT”.

Los precandidatos a la Presidencia de la Coalición Centro Esperanza y Primero Colombia, también criticaron la decisión de López.

“Todo pasa, todo llega y todo se devuelve. Un POT improvisado, a la carrera y sin legitimidad porque la ciudadanía no fue consultada ¿Dónde quedó el respeto por la ciudadanía que predicaba la alcaldesa?”, expresó el precandidato del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán.

A esto respondió Federico Gutiérrez: “Bien Juan Manuel. Tarde, pero vale ¿Qué dicen Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria?, ¿están de acuerdo con el todo vale? En campaña dicen una cosa para conseguir votos y en el Gobierno hacen todo lo contrario y de forma autoritaria”.

Miguel Uribe, quien es la cabeza de lista del Centro Democrático para el Senado, anunció en sus redes sociales que demandará el POT tras advertir que la alcaldesa actuó de manera ilegal.

“Que Claudia López expida el POT por decreto, además de inconveniente, es ilegal. No tiene la facultad legal para hacerlo, pues el tratamiento que le dieron a los impedimentos y recusaciones es completamente irreglamentario, debieron suspender los términos de la actuación administrativa para garantizar la deliberación sobre el fondo del proyecto”, indicó.

Decisión que apoya el representante Edward Rodríguez, quien añadió que es una “trampa a la ciudad”.

“Alcaldesa Claudia López, siempre con su doble discurso, habló de concertar el POT y lo sacó por decreto al mejor estilo dictatorial y fascista. Demandaremos ese decreto y lo tumbaremos. Es un despropósito atentar así contra la ciudad”.

La senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde también recibió críticas por algunos de sus colegas congresistas, luego que en sus redes sociales opinara sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de otras ciudades.

“Neiva 2000 y 2009 acuerdos. Medellín 2014 acuerdo ¿Estructuralmente hay una falla para que seis alcaldes en Bogotá hayan presentado proyecto de POT al Concejo y seis concejos diferentes no lo adopten? Pregunto por otras ciudades por si el lío está en el proceso que fijó la ley”, escribió en Twitter.

Al respecto, respondió el representante conservador Jaime Felipe Lozada. Indicó que en el caso de Neiva, fue expedido por el Concejo municipal.

“El POT de Neiva es el acuerdo número 016 del año 2000 y fue expedido por el Concejo municipal. En el año 2009 fue ajustado también por el Concejo municipal mediante acuerdo 026; en Neiva afortunadamente nunca se ha expedido por decreto el POT, Angélica Lozano”.

El senador Gabriel Velasco advirtió que la expedición del POT por decreto es una muestra clara de los riesgos que representa “el populismo cuando llega al poder”, que le quita legitimidad a organismos institucionales como lo es el Concejo de la ciudad.

