Este 20 de octubre, Teatro Digital le trae el Ballet de Leipzig con Rachmaninov

Teatro digital lleva hasta la comodidad de su hogar u oficina al Ballet de Leipzig con la obra Rachmaninov.

Con el apoyo de Bancolombia, el Teatro Digital presenta al Ballet de Leipzig con la obra Rachmaninov, un homenaje al que es considerado uno de los compositores rusos más importantes de la historia.

Cabe señalar que la coreografía gira en torno a dos de sus obras: el Concierto para piano No. 2 en Do menor opus 18 y el Concierto para piano No. 3 en Re menor opus 30.

Contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del armenio Karen Durgaryan y el pianista ruso Sergei Sichkov como solista.

Hablar del Ballet de Leipzig es, aún hoy, hablar de Uwe Scholz, su director y coreógrafo desde 1991 hasta su fallecimiento en noviembre de 2004. Con 40 bailarines de más de 20 países, es una de las grandes compañías de ballet de Alemania reconocida a nivel internacional.

El público podrá disfrutar de este maravilloso espectáculo en directo, desde cualquier dispositivo móvil, entrando al Teatro Digital, una entrada para todos, en este enlace , este jueves 20 de octubre de 2016 a las 8:00 p.m.

Sumado a lo anterior, también podrá disfrutar del show en la página oficial del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

¿Qué es el Teatro Digital?

El Teatro Digital es una iniciativa de responsabilidad social del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en alianza con Grupo Bancolombia, Sura y Protección, que busca garantizar ‘una entrada para todos’ los colombianos a los mejores espectáculos del mundo, en tiempo real y de manera totalmente gratuita.

Gracias al Teatro Digital, el público puede tener una experiencia de muy alta calidad en vídeo y sonido gracias a una plataforma de streaming que permite ajustar la calidad del vídeo dependiente del tipo de conexión con que cuente el espectador: desde HD hasta baja resolución.

