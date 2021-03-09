Blu Radio Torneo de Doha
Torneo de Doha
Camila Osorio da la sorpresa y avanza a octavos de final del Torneo WTA de Doha
La cucuteña espera seguir escribiendo su camino con otro triunfo este miércoles, 11 de febrero. El partido está programado a las 7:00 de la mañana, hora colombiana.
Robert Farah y Juan Sebastián Cabal ya están en la semifinal del ATP de Doha y van por más
La pareja de tenistas colombianos logró avanzar en el Torneo de Doha tras el retiro de sus rivales. ¿Qué pasó?
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutaron con victoria en el Torneo de Doha
Los tenistas colombianos brillaron en un partido de 58 minutos tras derrotar a Malek y Mubarak en el ATP 250 de Doha.