Torneo de Doha

Torneo de Doha

  • camila osorio afp.jpg
    Camila Osorio
    Foto: AFP
    Deportes

    Camila Osorio da la sorpresa y avanza a octavos de final del Torneo WTA de Doha

    La cucuteña espera seguir escribiendo su camino con otro triunfo este miércoles, 11 de febrero. El partido está programado a las 7:00 de la mañana, hora colombiana.

  • 320171_Blu Radio // Tenistas Farah y Cabal // Foto: AFP
    Blu Radio // Tenistas Farah y Cabal // Foto: AFP
    Deportes

    Robert Farah y Juan Sebastián Cabal ya están en la semifinal del ATP de Doha y van por más

    La pareja de tenistas colombianos logró avanzar en el Torneo de Doha tras el retiro de sus rivales. ¿Qué pasó?

  • 348107_Robert Farah y Juan Sebastián Cabal // Fotos: AFP
    Robert Farah y Juan Sebastián Cabal // Fotos: AFP
    Deportes

    Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutaron con victoria en el Torneo de Doha

    Los tenistas colombianos brillaron en un partido de 58 minutos tras derrotar a Malek y Mubarak en el ATP 250 de Doha.

