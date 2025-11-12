En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Estos son los destinos más buscados en Colombia para viajar en penúltimo puente festivo del año

Estos son los destinos más buscados en Colombia para viajar en penúltimo puente festivo del año

Si bien el Caribe nacional es popular, el análisis confirma que el mayor interés de los colombianos se está volcando hacia fuera de las fronteras. Los viajeros no dudan en buscar opciones que les permitan "sellar el pasaporte".

Tierra Bomba, Cartagena
Tierra Bomba es una isla ubicada al sur del casco urbano de Cartagena y al norte de la Isla de Barú.
Foto: Procolombia.
Por: Patricia González
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad