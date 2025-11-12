Estos son los destinos más buscados en Colombia para viajar en penúltimo puente festivo del año

Los colombianos están listos para aprovechar al máximo el penúltimo puente festivo del año, que se extiende del 14 al 17 de noviembre. Cuando un fin de semana largo se presenta como la excusa perfecta para empacar maletas, los viajeros en Colombia demuestran una clara preferencia por el sol, la playa, y una creciente ambición por explorar fuera de las fronteras nacionales.

Según un análisis realizado por Kayak, el metabuscador de viajes en el mundo, para este puente festivo, los viajeros están combinando estratégicamente destinos nacionales e internacionales. El estudio, basado en búsquedas de vuelos realizadas entre mayo y agosto de 2025 para viajar en este periodo, revela que el top 5 de los destinos más buscados es una mezcla equilibrada. Los destinos favoritos incluyen Cartagena, San Andrés, Punta Cana, Santa Marta y Bogotá.



El Caribe colombiano afianza su liderazgo

Cartagena se posiciona como el destino número uno más buscado a nivel general. Los precios promedio de los vuelos a la ciudad amurallada se sitúan en $392.894, y las búsquedas para este puente festivo específico han visto un incremento del 10% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En segundo lugar en el ranking general, y también destacándose a nivel nacional, se encuentra la isla de San Andrés. Aunque registra un precio promedio de vuelos más alto, alcanzando los $699.883, ha experimentado un incremento del 5% en las búsquedas respecto a las registradas para el puente festivo de 2024.

Otro destino costero vital es Santa Marta, que ocupa el cuarto lugar en el top 5. Con precios promedio de vuelos de $428.001, las búsquedas se han mantenido estables, registrando un 0% de variación entre 2024 y 2025.



Por otro lado, Bogotá, la capital, cierra el top 5 de los destinos más buscados. Sin embargo, a diferencia de los destinos de playa, la capital registró precios promedio de $404.895 y una disminución en la intención de búsqueda de vuelos del 14%.

Interés en el extranjero

Si bien el Caribe nacional es popular, el análisis confirma que el mayor interés de los colombianos se está volcando hacia fuera de las fronteras. Los viajeros no dudan en buscar opciones que les permitan "sellar el pasaporte".

Punta Cana, en la República Dominicana, irrumpe en el tercer puesto del ranking general, consolidándose como el destino internacional más atractivo.

A pesar de que el precio promedio de los vuelos es de $1.528.151, el interés por este destino ha explotado, registrando un impresionante aumento del 46% en las búsquedas de vuelos.

Otro destino que muestra un notable crecimiento en el interés es Ciudad de Panamá. Este destino vecino registra un aumento del 41% en las búsquedas de vuelos. Un factor que lo hace particularmente atractivo son sus precios: el promedio de vuelos es de $755.168, lo que representa un 6% menos que el precio promedio registrado para el mismo puente festivo del año anterior.

Así, el puente del 14 al 17 de noviembre de 2025 se perfila como una excelente oportunidad para la movilidad y el turismo, permitiendo a los colombianos elegir entre la calidez de sus propias costas o la aventura de cruzar fronteras, siempre con la playa y el sol como motivadores principales.