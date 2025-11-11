Fiestas de la Independencia en Cartagena: conozca la programación para este año

Este 11 de noviembre Cartagena conmemora sus Fiestas de Independencia, y le da la bienvenida a una agenda de eventos durante toda la semana.

Desde el corazón de Getsemaní, el barrio donde se gestó el gran grito de independencia aquel 11 de noviembre de 1811, la Heroica Cartagena conmemora hoy 214 años de libertad del yugo español.

Los barrios populares, y por supuesto las zonas turísticas de la ciudad, se visten de amarillo, verde y rojo, en homenaje a la Cuadrilonga, para exhaltar el orgullo de ser heroicos, de ser cartageneros.

La celebración que, inició con una ofrenda floral y la sesión solemne del Concejo Distrital, le dio oficialmente la bienvenida a una semana festiva que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre.



Durante la celebración, el alcalde Dumek Turbay aseguró que la ciudad está lista para una fiesta llena de eventos multitudinarios para propios y visitantes.

“Como autoridad hemos hecho un esfuerzo grande para que estos días sean solo de alegría y de reconciliación, solo de alegría y paz, solo de alegría y fortaleza económica para la economía de Cartagena. Así que todo está dado, pedirle a los cartageneros, pedirle a los visitantes, pues que le hagan un solo aporte a la ciudad. Que su aporte sea convertirse en ciudadanos ejemplares para que las fiestas sean éxito”, dijo el mandatario.

El alcalde, a su vez, señaló que esta es la celebración más importante de Cartagena, pero también la oportunidad para consolidar una “ciudad más justa”.

“Es una gran oportunidad para que generemos espacios, los apoyemos, los promocionemos, donde no solamente nos podamos encontrar los cartageneros, sino que podamos recibir a todos los visitantes y todos en una sola alegría podamos celebrar el día, pero podamos seguir diciendo que Cartagena es heroica, que Cartagena resiste, y que Cartagena se enruta, se enrumba a una ciudad distinta a una ciudad justa, a una ciudad con equidad, donde los sectores que más producen van a trabajar por aquellos cartageneros que necesitan una mala solidaria”, sostuvo.



Programación para las Fiestas de Independencia

Jueves, 13 de noviembre.

•⁠ ⁠12:00 del medio día: Gran Desfile de la Independencia/Bando. Lugar: Avenida Santander.

Viernes, 14 de noviembre.

•⁠ ⁠2:00 de la tarde: Festival Náutico, día I. Lugar: Bahía de Cartagena.

•⁠ ⁠2:00 de la tarde: Bololó del Arsenal. Lugar: Calle del arsenal.

Sábado, 15 de noviembre.

•⁠ ⁠2:00 de la tarde: Festival Náutico, día I. Lugar: Bahía de Cartagena.

•⁠ ⁠2:00 de la tarde: Bololó del Arsenal. Lugar: Calle del arsenal.

•⁠ ⁠3:00 de la tarde: Tambores de independencia: Fiestas del pueblo cartagenero. Lugar: Piedra de Bolívar.

•⁠ ⁠3:00 de la tarde: Desfile de capitanas veteranas. Lugar: Olaya Herrera sector Central.

•⁠ ⁠6:00 de la tarde: Salsa a la Plaza. Lugar: Plazoleta del Joe.

Domingo, 16 de noviembre.

•⁠ ⁠2:00 de la tarde: Cabildo de Getsemaní. Lugar: parte desde Canapote hasta la plaza de la Trinidad.

•⁠ ⁠3:00 de la tarde: Cabildo de integración comunitaria. Lugar: Olaya Herrera sector El Porvenir.

•⁠ ⁠3:00 de la tarde: Salsa a la Plaza. Lugar: Plaza de la Aduana.

•⁠ ⁠7:00 de la noche: Coronación del Reinado de la Independencia. Lugar: Centro de convenciones de Las Américas.