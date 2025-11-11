En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fiestas de la Independencia en Cartagena: conozca la programación para este año

Fiestas de la Independencia en Cartagena: conozca la programación para este año

"Necesitamos ciudadanos ejemplares para que las fiestas sean un éxito", dijo el alcalde de Cartagena Dumek Turbay.

Fiestas de la Independencia Cartagena- Alcalde Dumek Turbay.
Fiestas de la Independencia Cartagena- Alcalde Dumek Turbay.
Alcaldía de Cartagena.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad