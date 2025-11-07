En vivo
Abuchearon al ministro de Minas Edwin Palma durante clausura de congreso en Cartagena

Abuchearon al ministro de Minas Edwin Palma durante clausura de congreso en Cartagena

En medio de una invitación a reflexiones sobre la tolerancia por las diferencias, Edwin Palma terminó abucheado por adelantar un decreto que emitirá el Gobierno nacional.

