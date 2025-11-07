Abuchearon al ministro de Minas Edwin Palma durante clausura de congreso en Cartagena

Con una invitación a reflexionar sobre la tolerancia ante las diferencias, y mantener la paz y la armonía, arrancó su discurso en la clausura del Congreso Fendipetroleo, el Ministro de Minas y Energías, Edwin Palma.

Sin embargo, minutos después de dicha intervención el alto funcionario fue abucheado, cuando aseguró que se emitiría un decreto, para suspender el subsidio al diesel, para los carros de alta gama.

"El costo fiscal es de más de 600 mil millones de pesos al año, dejemos de subsidiar, con el presupuesto general de la nación los combustibles, y en este caso particular el diesel, destinado a camionetas lujosas", aseguró el MinMinas.

Una vez culminó su intervención, el jefe de cartera, manifestó ante medios de comunicación que esta es gente que no escucha, gente que no es capaz de tolerar las diferencias.



Finalmente, destacó que son los más pobres los que le están pagando a los más ricos.