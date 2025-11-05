Estos son los últimos festivos este 2025 en Colombia: conozca las fechas

Restan menos de dos meses para que el 2025 termine y con la llegada de la temporada de Navidad, miles de familias buscarán aprovechar al máximo al tiempo para compartir al lado de sus seres queridos; por ende, los festivos serán cruciales para ese objetivo, sin embargo, no quedan muchos este año.



Festivos Colombia 2025: estos son los últimos del año

Lunes 17 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena.

Día de la Independencia de Cartagena. Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días representan los últimos grandes descansos oficiales del año, así que aún es buen momento para planear por parte de miles de familias que, por lo general, usan estas fechas no solo para descansar, sino para hacer planes al lado de sus seres queridos.

¿Cuál es el próximo festivo en Colombia?

El próximo día festivo se hará el 17 de noviembre, según calendario. Esto por el Día de la Independencia de Cartagena.



Este puente festivo regresa a Colombia este 2025

Gracias a que el 8 de diciembre (Día de las Velitas) cae un lunes, este año los colombianos tendrán tres días de descanso para disfrutar de este evento, que, desde hace décadas, se volvió en uno de los más importantes en Colombia. Además, muchos podrán aprovechar para viajar y estar al lado de sus seres queridos.

Consejos para aprovechar los festivos restantes del 2025