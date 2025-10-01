Malas noticias para estos estudiantes en Colombia: perderán importante beneficio en octubre

Con la llegada de octubre y a solo dos meses de terminar el año, muchos colombianos cuentan los días festivos para poder descansar junto a su familia, amigos, pareja o solos.

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, fin de año, quedan solo 5 festivos, que corresponden al 13 de octubre, 3 de noviembre, 17 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Montaje: Blu Radio.

¿Cuándo inician las vacaciones de octubre en Colombia en 2025?

Desde la Alcaldía de Bogotá han señalado el calendario académico y cómo quedaron organizadas las vacaciones en 2025 en colegios distritales.



Desde el 14 hasta el 18 de abril no hubo clase, pues fue semana santa.

no hubo clase, pues fue semana santa. Desde el 23 hasta el 11 de junio fueron las tres semanas de vacaciones correspondientes a mitad de año.

fueron las tres semanas de vacaciones correspondientes a mitad de año. Por su parte, se tiene previsto que las vacaciones de octubre, correspondientes a la segunda semana, sean desde el 6 hasta el 10 de octubre de 2025.

Además, recordaron que el último día de clases será el viernes 5 de diciembre de 2025.

¿Cuántos festivos tiene octubre en Colombia en 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de 2025, octubre contará únicamente con un día festivo, correspondiente al lunes 13, fecha en la que se conmemora el Día de la Raza o de la Diversidad Étnica y Cultural. Aunque su conmemoración corresponde al 12 de octubre, que caerá domingo, se celebrará el lunes.

Cabe resaltar que la semana de receso escolar inicia el lunes 6 y finaliza el viernes 10 de octubre, lo que significa que el lunes festivo del 13 permitirá a muchas familias extender sus vacaciones y disfrutar de unos días adicionales de descanso.



Calendario Festivos Chainarong Prasertthai/Getty Images/iStockphoto

¿Quiénes no tendrán vacaciones de octubre en Colombia?

Aunque la semana de vacaciones de octubre es una fecha esperada por muchos estudiantes para poder tomar unos días de descanso, existen ciertas personas que no tienen esta semana, dependiendo de la modalidad en la que se encuentren estudiando o la institución.

